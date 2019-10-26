فيتل يضع فيراري في الصدارة في تجارب سباق المكسيك









اسماء السيد - سجل سيباستيان فيتل الجمعة أسرع زمن للفة مع فيراري في تجارب سباق المكسيك الذي قد يشهد تتويج لويس هاميلتون سائق مرسيدس بلقبه السادس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات. وقطع السائق الألماني، الفائز ببطولة العالم أربع مرات، حلبة ايرمانوس رودريجيز في دقيقة واحدة و16.607 ثانية في أجواء ملبدة بالغيوم في أكثر حلبات فورمولا 1 ارتفاعا.

وحل ماكس فرستابن سائق رد بول، الفائز بسباق المكسيك في آخر موسمين، ثانيا بفارق 0.115 ثانية عن فيتل بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بعد أن دارت سيارته حول نفسها مرتين.

وكان هاميلتون الأسرع صباحا مع مرسيدس حيث سجل دقيقة واحدة و17.327 ثانية لكنه أنهى اليوم خامسا متأخرا بفارق نحو ثانية عن فيتل في يوم صعب لأبطال العالم.

وقال توتو فولف رئيس مرسيدس "لم يكن الأداء جيدا بما يكفي. نتراجع من حيث الأداء والقوة مقارنة بالآخرين".

وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس، وهو المنافس الوحيد للسائق البريطاني على اللقب قبل أربعة سباقات من النهاية، في المركز الرابع. وإذا تكرر هذا الأمر يوم الأحد فان حسم اللقب سيتأجل للسباق التالي في تكساس.

وتأخر بوتاس بفارق 0.614 ثانية عن فيتل.

وسيحسم هاميلتون اللقب في سباق المكسيك إذا سجل 14 نقطة أكثر من بوتاس الفائز بالسباق الأخير في اليابان.

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وتوقفت التجارب الصباحية قبل نحو نصف ساعة من النهاية حين اصطدمت سيارة الكندي لانس سترول سائق ريسنج بوينت بالجدار.

وأصيبت السيارة بأضرار بسيطة وعاد سترول مجددا إلى الحلبة قبل نهاية التجارب.

ودارت سيارة ألكسندر ألبون سائق رد بول، الذي حل رابعا صباحا، حول نفسها لتصطدم بالجدار بعد خمس لفات في الحصة الثانية.

وسيخوض فيراري سباق المكسيك وهو مرشح للفوز من وجهة نظر كثيرين بعد أن انطلق الفريق الإيطالي من مركز الصدارة في آخر خمسة سباقات كما أن رد بول مرشح هو الآخر لتحقيق انتصار جديد.

وقلل مرسيدس من فرص فوزه بسباق واجه صعوبات خلاله في آخر عامين.

وبسبب مشاكل في الإطارات غاب هاميلتون وبوتاس عن منصة التتويج في المكسيك العام الماضي.

وقال هاميلتون للصحفيين أمس الخميس "سنخوض السباق يوم الأحد ونحن نعرف أن فيراري يحقق سرعة كبيرة دائما في المسارات المستقيمة وهي من الأشياء التي تتميز بها هذه الحلبة".