سوبر كورة.. الأهلى يسيطر والزمالك غائب عن ترتيب كباتن المنتخب الأوليمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر النادى الأهلى على ترتيب كباتن المنتخب المصرى الأوليمبى لاختيار من يرتدى شارة قيادة الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
وشهد الترتيب سيطرة لاعبى النادى الأهلى، بينما غاب لاعبو الزمالك، بعدما اختار شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، قائمة تضم 27 لاعبا لاختيار 21 منهم للتواجد فى القائمة النهائية لمنتخب مصر الأوليمبى للمشاركة فى بطولة كأس الأمم.
وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع المنتخب الأوليمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.
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