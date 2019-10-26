إنبى يختار استاد السلام لاستضافة أول مواجهة مع الزمالك بعد التوقف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مسؤولو إنبى استاد السلام لاستضافة مباراة الفريق البترولى مع الزمالك، التى ستقام مباشرة عقب نهاية فترة التوقف الحالية لبطولة الدورى الممتاز، فى الجولة السادسة من منافسات البطولة. ويخوض إنبى مبارياته على استاد بتروسبورت، ولكن جاء رفض الأمن لاستضافة الاستاد البترولى لمباريات الأهلى والزمالك ليقرر مسؤولو النادى البترولى تحديد استاد السلام لاستضافة مواجهة الأبيض، خاصة أن إنبى هو صاحب الملعب فى اللقاء المقبل. ويحتل إنبى حالياً المركز الأخير فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد نقطة واحدة بعدما خاض 5 مباريات خسر منهم 4 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يحقق الفوز فى أي لقاء فيما يحتل الزمالك، المركز الثانى، برصيد 10 نقاط بعد خوضه 4 مباريات حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يتعرض للخسارة حتى الآن.

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