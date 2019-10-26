شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح لاعبى الأهلي راحة 3 أيام عقب معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة رينيه فايلر ، على منح لاعبى الفريق راحة 3 أيام عقب العودة من المعسكر الخارجي الذى سيُقام فى الإمارات خلال الفترة المقبلة استعداداً لبطولة الدوري المتوقفة حالياً بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي واستعداداً لانطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويسافر الأهلي إلى الإمارات يوم 31 أكتوبر الجارى لبدء معسكر خارجى يستمر أسبوعاً فى إطار تجهيزات الأهلى خلال الفترة المقبلة التى تتوقف فيها بطولة الدورى لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي.
ويحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حالياً على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الخارجي الذى يستعد به الفريق لمرحلة ما بعد توقف بطولة الدورى، والتى تشهد انطلاق مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويخوض الأهلي المباراة الأولي أمام النجم الساحلي فى تونس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب استئناف مباريات الفريق ببطولة الدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يمنح لاعبى الأهلي راحة 3 أيام عقب معسكر الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.