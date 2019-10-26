شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح لاعبى الأهلي راحة 3 أيام عقب معسكر الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة رينيه فايلر ، على منح لاعبى الفريق راحة 3 أيام عقب العودة من المعسكر الخارجي الذى سيُقام فى الإمارات خلال الفترة المقبلة استعداداً لبطولة الدوري المتوقفة حالياً بسبب ارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي واستعداداً لانطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسافر الأهلي إلى الإمارات يوم 31 أكتوبر الجارى لبدء معسكر خارجى يستمر أسبوعاً فى إطار تجهيزات الأهلى خلال الفترة المقبلة التى تتوقف فيها بطولة الدورى لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي.

ويعود فريق الاهلى للتدريبات غداً بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة ويتدرب على ملعبه بالتتش عدة أيام لن تشهد خوض مباريات ودية، حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ثم يسافر الفريق للإمارات، وأنهى الجهاز الفني اتفاقه مع نادي بني ياس الإماراتى لخوض مباراة ودية يوم 3 نوفمبر المقبل.

ويحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حالياً على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الخارجي الذى يستعد به الفريق لمرحلة ما بعد توقف بطولة الدورى، والتى تشهد انطلاق مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويخوض الأهلي المباراة الأولي أمام النجم الساحلي فى تونس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب استئناف مباريات الفريق ببطولة الدورى.