شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مشوار بيراميدز فى الكونفدرالية قبل مواجهة يانج أفريكانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر غد، الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأطاح بيراميدز، بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدي للبطولة، بعدما فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).

أما فريق يانج أفريكانز ففاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف فى إجمالي مباراتى الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32 ويلتقي بزيسكو يونايتد الزامبي، لينجح زيسكو في الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج في زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزاني دوري الأبطال الافريقى ويذهب إلى الكونفدرالية.

وسافر ديسابر لتنزانيا بقائمة ضمت 22 لاعباً هم: "أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور،عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكرى وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق ، أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس".

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