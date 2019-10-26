شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. البدرى يعيد كهربا لمنتخب مصر بعد غياب 507 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، محمود عبدالمنعم "كهربا"، المحترف ضمن صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، إلى صفوف منتخب مصر، الذى يستعد للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبون المُحترفون إلى معسكر منتخب مصر يوم 11 من نوفمبر المقبل، قبل خوض مباراة كينيا التى ستقام يوم 14 من الشهر نفسه، ويليها مباراة جزر القمر التى ستقام يوم 18 من الشهر ذاته أيضًا، وبهذا يعود كهربا رسميًا إلى الفراعنة بعد استبعاده لفترة طويلة، ويستعرض ”الخليج 365” الفترة التى غاب فيها كهربا عن المنتخب الوطنى فى التقرير التالى..



- كأس العالم روسيا 2018 آخر مشاركات كهربا مع منتخب مصر - كأس العالم روسيا 2018 آخر مشاركات كهربا مع منتخب مصر

لم يشارك محمود كهربا مع منتخب مصر منذ انضمامه لمعسكر الفراعنة فى كأس العالم الذى أقيم فى روسيا عام 2018، حيث شارك كهربا فى الثلاث مباريات التى خاضهم المنتخب فى دور المجموعات، وكانت البداية أمام منتخب أوروجواى حيث شارك لمدة 27 دقيقة فى اللقاء الذى خسره الفراعنة بهدف دون رد، ثم شارك لمدة 8 دقائق فى مباراة مصر وروسيا فى الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث هزم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأخيرًا شارك لمدة 9 دقائق فى المباراة التى جمعت منتخب مصر والسعودية فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم، والتى انتهت بهزيمة الفراعنة بهدفين مقابل هدف.



- كهربا يعود لصفوف منتخب مصر بعد غياب 507 أيام - كهربا يعود لصفوف منتخب مصر بعد غياب 507 أيام

وجاءت آخر مباراة شارك فيها كهربا مع منتخب مصر أمام السعودية بتاريخ 25 يونيو 2018، أى قبل موعد مباراة مصر وكينيا المقبلة والتى ستقام يوم 14 من نوفمبر المقبل بـ"سنة و4 أشهر و20 يومًا"، أى منذ 507 أيام.

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فيما سيكون انضمامه الرسمى لمعسكر المنتخب الوطنى يوم 11 نوفمبر المقبل هو الأول له منذ 504 يومًا، خاصة بعدما تم استبعاد كهربا من قائمة الفراعنة التى شاركت فى منافسات كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضى، وشهدت خروج مصر من دور الـ16 بعد الهزيمة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد.



- مشوار كهربا مع منتخب مصر - مشوار كهربا مع منتخب مصر

وإجمالا شارك محمود كهربا مع منتخب مصر فى 25 مباراة، بواقع 1134 دقيقة، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع مثلها وحصل خلالها على 4 إنذارات.

وجاءت مشاركات كهربا مع منتخب مصر الأول بواقع 10 مباريات ودية و5 مباريات فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم و4 مباريات فى كأس الأمم الإفريقية و3 مباريات فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم و3 مباريات فى كأس العالم.