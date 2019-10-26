شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعاقب اللاعبين بـ"منع الإجازة" فى توقف الدورى استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاقب الجهاز الفنى لإنبى اللاعبين بعدم الحصول على راحة سلبية خلال فترة توقف بطولة الدورى الممتاز بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق البترولى من أسوان، بهدف نظيف، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وفضل حلمى طولان، المدير الفنى الجديد لإنبى، عدم حصول لاعبى الفريق البترولى على راحة سلبية لحاجة الفريق إلى العمل بصورة أكبر لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة الزمالك عقب نهاية التوقف الحالى لبطولة الدورى الممتاز.

ويحتل إنبى حالياً المركز الأخير فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد نقطة واحدة بعدما خاض 5 مباريات خسر منهم 4 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يحقق الفوز فى أى لقاء.