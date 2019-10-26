شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الملعب الزجاجى بالأهرامات فى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين الملعب الزجاحي بالأهرامات لاستضافة مباريات بطولة العالم لسيدات الاسكواش وبطولة مصر الدولية للرجال واللتان تستضيفهما مصر بدءاً من 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر المقبل.

وتنطلق اليوم منافسات دور الـ 32 ببطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار وهو ما يضعها بالفئة البلاتينية وهي أعلى فئة ببطولات الاسكواش .

كما تستأنف مباريات دور الـ 32 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش، تحت سفح الأهرامات حيث يقام حفل افتتاح البطولة بحضور جميع اللاعبين المشاركين، وتختتم منافسات البطولة في الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

مباريات اليوم - الملعب الزجاجي الاهرامات جاءت مواعيدها كالتالي:

5.30: علي فرج و الاعب عمر مسعد

6.30:جوشنا شينبانا من ماليزيا و الاعبة هو تزي لوك من هونج كونج

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7.15:جولي كينج من نيوزيلاندا و الاعبة زينا مكاوي من مصر

8.00: طارق مؤمن و الاعب جويل ماكين من ويلز

9.00: نورالشربيني و هولي نوجتن من كندا

9.45: كاميل سيرم من فرنسا وميلي توملينسون من انجلترا