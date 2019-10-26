تعرف على مواعيد مباريات الملعب الزجاجى بالأهرامات فى بطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين الملعب الزجاحي بالأهرامات لاستضافة مباريات بطولة العالم لسيدات الاسكواش وبطولة مصر الدولية للرجال واللتان تستضيفهما مصر بدءاً من 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر المقبل.
مباريات اليوم - الملعب الزجاجي الاهرامات جاءت مواعيدها كالتالي:
5.30: علي فرج و الاعب عمر مسعد
6.30:جوشنا شينبانا من ماليزيا و الاعبة هو تزي لوك من هونج كونج
7.15:جولي كينج من نيوزيلاندا و الاعبة زينا مكاوي من مصر
8.00: طارق مؤمن و الاعب جويل ماكين من ويلز
9.00: نورالشربيني و هولي نوجتن من كندا
9.45: كاميل سيرم من فرنسا وميلي توملينسون من انجلترا
عمر مسعد لاعب الإسكواش
الملعب الزجاجي
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