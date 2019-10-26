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تعرف على مواعيد مباريات الملعب الزجاجى بالأهرامات فى بطولة العالم للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين الملعب الزجاحي بالأهرامات لاستضافة مباريات بطولة العالم لسيدات الاسكواش وبطولة مصر الدولية للرجال واللتان تستضيفهما مصر بدءاً من 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر المقبل.

 

وتنطلق اليوم منافسات دور الـ 32 ببطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش  بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار وهو ما يضعها بالفئة البلاتينية وهي أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

 

كما تستأنف مباريات دور الـ 32 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش، تحت سفح الأهرامات  حيث يقام حفل افتتاح البطولة بحضور جميع اللاعبين المشاركين، وتختتم منافسات البطولة في الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

 

مباريات اليوم - الملعب الزجاجي الاهرامات جاءت مواعيدها كالتالي:

 

5.30: علي فرج و الاعب عمر مسعد 

 

6.30:جوشنا شينبانا من ماليزيا و الاعبة هو تزي لوك من هونج كونج

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7.15:جولي كينج من نيوزيلاندا و الاعبة زينا مكاوي من مصر 

 

8.00: طارق مؤمن و الاعب جويل ماكين من ويلز 

 

9.00:  نورالشربيني و هولي نوجتن من كندا 

 

9.45:  كاميل سيرم من فرنسا وميلي توملينسون من انجلترا

 

عمر مسعد
عمر مسعد لاعب الإسكواش
الملعب الزجاجي
الملعب الزجاجي

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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