شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك تحصد برونزية التايكوندو في دورة الألعاب العالمية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالمركز الثالث بالميدالية البرونزية في وزن 67 كجم بعد الفوز علي بطلة ايطاليا بنتيجة 4/8 فى دورة الالعاب العسكرية التى تقام بالصين وتختتم 30 أكتوبر الجارى ، كما حقق سيف عيسى لاعب المنتخب ايضا الميدالية البرونزية فى وزن تحت 80 كجم . Advertisements وفيما يخص منتخب الخماسى الحديث فتوج الزوجي إسلام حامد وسلمى أيمن المركز الأول و "الميدالية الذهبية " في منافسات التتابع للزوجى المختلط في الخماسي الحديث فى منافسات الدورة العسكرية وكان عبدالرحمن عرابى لاعب منتخب الملاكمة قد حقق الميدالية الفضية اليوم أيضا ليرتفع رصيد مصر من الميداليات فى البطولة.

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