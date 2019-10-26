شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق يلحق ببعثة الإسماعيلى فى الإمارات بعد نهاية المهمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق النادى الاسماعيلى مع لاعبه العراقى همام طارق الذى غادر القاهرة منذ ساعات قليلة للمشاركة مع منتخب بلاده بمباراتى إيران والبحرين فى تصفيات كأس العالم يومى 14و19 نوفمبر المقبل بعودة اللاعب لقائمة الدراويش فى الامارات مباشرة دون العودة للاسماعيلية للانتظام فى تدريبات الفريق هناك استعداداً لمواجهة الاياب أمام الجزيرة الاماراتى بملعب محمد بن زايد والمقرر لها 26 نوفمبر المقبل .

الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.