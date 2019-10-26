إيهاب جلال يحذر لاعبى المصرى من الاستهانة بـ"حصّالة" دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى ، رسالة تحذير شديدة اللهجة للاعبى فريقه من خطورة الاستهانة بقدرات فريق كوت دى اور بطل سيشل بعد وداعه دورى أبطال أفريقيا بنتيجة ساحقة أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا.

ويحل فريق المصرى ضيفاً على نظيره كوت دي اور بطل سيشل والمقرر إقامتها على استاد لينيتيه فى الثانية عصر غداً الأحد بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت فيكتوريا- ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال ايهاب جلال للاعبيه، بطل سيشل سيحاول حفظ ماء الوجه، لاسيما أن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره، لذا فليس هناك مجال سوى احترام المنافس واللعب بجدية لتحقيق نتيجة إيجايبة قبل مباراة العودة بالقاهرة والمقرر لها 3 نوفمبر المقبل.

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وتلقى كوت دى أور بطل سيشل هزيمة من صن دوانز فى أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا فى جنوب أفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دورى أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 بعدما أصبح بمثابة "حصّالة" دورى الأبطال وينتقل لمنافسات الكونفدرالية.

وكان الأهلى قد خسر من صن دوانز بخماسية دون رد فى النسخة الماضية من دوري الابطال ليودع البطولة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى إدارة مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى أور إلى طاقم تحكيم ينتمي إلى دولة موريشيوس، يضم كلاً من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساى مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر.