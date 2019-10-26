محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي. وشهد التشكيل تواجد محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا بينما خرج أحمد المحمدي من قائمة الفريق للقاء اليوم. Advertisements وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الأول فور بدايته: انطلاق المباراة مرور 5 دقائق وسط سيطرة وخطورة كاملة للاعبي مانشستر سيتي

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كانت هذه تفاصيل خبر لحظة بلحظة.. أستون فيلا 0 - 0 مانشستر سيتي.. تريزيجيه أساسيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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