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تريزيجيه أساسيًا المحمدي مُستبعد من تشكيل أستون فيلا لمانشستر سيتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن دين سميث المدير الفني فريق أستون فيلا، عن تشكيله الذي سيخوض به مباراتهم في الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت أمام نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة العاشرة من .

وشهد التشكيل تواجد محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا بينما خرج أحمد المحمدي من قائمة الفريق للقاء اليوم.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي: هيتون، جيلبرت، إينجلز، مينجز، تارجت، ناكامبا، دوجلاس لويز، ماكجين، جريليش، تريزيجيه، ويسلي.

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