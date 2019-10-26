محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن دين سميث المدير الفني فريق أستون فيلا، عن تشكيله الذي سيخوض به مباراتهم في الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت أمام نظيره مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
وشهد التشكيل تواجد محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا بينما خرج أحمد المحمدي من قائمة الفريق للقاء اليوم.
وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي: هيتون، جيلبرت، إينجلز، مينجز، تارجت، ناكامبا، دوجلاس لويز، ماكجين، جريليش، تريزيجيه، ويسلي.
كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه أساسيًا المحمدي مُستبعد من تشكيل أستون فيلا لمانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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