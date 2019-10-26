كواليس التحضير للمعسكر الخارجي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانه يوم غد الأحد على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز.

واُختيرت الساعة الرابعة عصر غداً الأحد موعدا لمران الفريق، والذي يسبقه محاضرة نظرية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين للتأكيد على بعض الجوانب الفنية مع بداية فترة التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء توقف الدوري.

وحدد الجهاز الفني خطة العمل خلال الفترة المقبلة والتي تشتمل على مرحلتين، حيث يخوض الفريق تدريباته في القاهرة، إلى جانب إقامة معسكر خارجي يشتمل على تجربة ودية.

وفي السياق ذاته حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الخارجي، والذي يأتي ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، خلال فترة توقف مسابقة بطولة الدوري الممتاز.

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ويشتمل معسكر الفريق على إقامة تجربة ودية أو اثنتين على أقصى تقدير وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمرحلة ما بعد توقف مسابقة بطولة الدوري، والتي تشهد انطلاق مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق المباراة الأولي أمام النجم الساحلي في تونس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب استئناف مباريات الفريق في بطولة الدوري.

ومن جانبه يجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامج بدني خاص، لتنفيذه ابتداء من غد الأحد مع عودة الفريق للتدريبات وانتهاء فترة الراحة التي حصل عليها بقرار من الجهاز الفني، بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى بينكيل، لتعويض فترة الراحة من خلال البرنامج البدني للحفاظ على معدل اللياقة البدنية للاعبين.

وكان رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قد منح لاعبي الفريق راحة 48 ساعة بدأت من أمس الجمعة، على أن يعود الأهلي من جديد للتدريبات ابتداء من غد والتحضير للمرحلة المقبلة.