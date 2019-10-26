فايلر يطمئن على محمد محمود.. والأشعة تُحدد موعد عودة متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، على مؤازرة محمد محمود لاعب الفريق، قبل رحلته العلاجية والتي تبدأ بالخضوع لفحص طبي جديد في ألمانيا قبل جراحة الرباط الصليبي.

وتحدث المدير الفني مع اللاعب إلى جانب الحديث مع الجهاز الطبي للتعرف على اخر المستجدات الخاصة به قبل سفره إلى ألمانيا.

وتعرض محمد محمود، لاعب الأهلي لإصابة في مران الفريق، وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وطالب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بسرعة الانتهاء من الأوراق الخاصة بسفره إلى ألمانيا للعلاج.

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وفي سياق أخر يخضع محمود متولي، مدافع الفريق الأول لأشعة جديدة خلال الأسبوع الجاري، للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وعلى ضوء الأشعة التي يجريها اللاعب يحدد الجهاز الطبي موعد انتظامه في المران الجماعي والذي بات قريبا بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة وتنفيذه مرحلة متقدمة في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في ملعب التتش.

وخاض متولي، تدريبات قوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، واشتملت على فقرة خاصة للتصويب على المرمى، إلى جانب بعض الفقرات البدنية والتي ظهر فيها بشكل جيد وبدون شكوى.

وطلب خالد محمود، طبيب الفريق من محمود متولي، أجراء أشعة للتعرف على نسبة التئام الإصابة التي اشتكى منها في مباراة السوبر المصري، والتي كشفت الفحوصات الطبية أنه يعاني من تمزق في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.