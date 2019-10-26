محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي: انضم أليو ديانج لاعب النادي الأهلي إلى قائمة منتخب مالي الأوليمبي، استعداداً لإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتي تُقام في مصر. وأعلن فاجنيري ديارا المدير الفني للمنتخب المالي الأوليمبي، عن القائمة النهائية لمنتخب بلاده والتي تضم 21 لاعباً، وشهدت تواجد ديانج نجم الأهلي. Advertisements وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً في الـ8 من نوفمبر المقبل وتنتهي في الـ22 من الشهر ذاته. ويقع المنتخب المالي في المجموعة الأولى برفقة المنتخب المصري والغاني والكاميروني، وتضم المجموعة الثانية كلاً من منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب افريقيا. يذكر أن الفرق الثلاثة الأولى في البطولة يتأهلون رسمياً لدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أليو ديانج ينضم لقائمة منتخب مالي الأوليمبي لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.