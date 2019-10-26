مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر .. الدوري الإنجليزي

يقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة استون فيلا ومانشستر سيتي بث مباشر ، حيث يتابع جماهير الكورة الإنجليزية وعشاق الاعبين المصريين أحمد المحمدي وتريزيجيه يلعب في مساء اليوم السبت مانشستر سيتي أمام نظيره استون فيلا علي أرضية ملعب أستاد الأتحاد معقل فريق المان سيتي وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة

وخاض مانشستر سيتي 9 مباريات في الدوري الإنجليزي، حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات، بينما تعادل مباراة وخسر مباراتين.



ولعب أستون فيلا 9 مباريات في البريميرليج، وحقق الفوز في ثلاث مباريات فقط، وتعادل

في مباراتين، بينما خسر 4 مباريات.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.



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تشكيل مانشستر سيتي ضد أستون فيلا



حراسة المرمى : إيدرسون



خط الدفاع : كانسيلو - فيرنانديهو - ستونز - ميندي



خط الوسط: جوندوجان - سيلفا - دي بروين



خط الهجوم: برناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج - جابريل خيسوس