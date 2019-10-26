الملاكم عبدالرحمن عرابي يتوج بفضية دورة الألعاب العسكرية

توج الملاكم المصري عبد الرحمن عرابي بفضية منافسات دورة الألعاب العسكرية في وزن 81 كجم ، والتي تستضيفها مدينة ووهان الصينية حتي نهاية أكتوبر الجاري. وكانت مصر قد حصدت 6 ميداليات خلال منافسات الدورة ذهبية وفضية وبرونزية ، حيث توج المصارع محمد إبراهيم السيد" كيشو"بذهبية المصارعة الرومانى فى وزن 67 كجم، كما تمكنت اللاعبة نور حسين من تحقيق فضية التايكوندو وزن تحت 46 كجم ، فيما توج سيف عيسي ببرونزية منافسات ٨٠ كجم، فيما حصد للاعب عبد الرحمن وائل أبو الخير على ببرونزية التايكوندو في منافسات وزن 68 كجم . ميداليات خلال منافسات الدورة ذهبية وفضية وبرونزية ، حيث توج المصارع محمد إبراهيم السيد" كيشو"بذهبية المصارعة الرومانى فى وزن 67 كجم، كما تمكنت اللاعبة نور حسين من تحقيق فضية التايكوندو وزن تحت 46 كجم ، فيما توج سيف عيسي ببرونزية منافسات ٨٠ كجم، فيما حصد للاعب عبد الرحمن وائل أبو الخير على ببرونزية التايكوندو في منافسات وزن 68 كجم .

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