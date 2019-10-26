لاعب ساوثهامبتون: أداؤنا أمام ليستر سيتي كان محرجًا

أبدى ناثان ريدموند، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، إحباطه الشديد بعد الهزيمة القاسية والمهينة أمام ليستر سيتي، على ملعب الساوث ، بنتيجة 9-0، التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

وقال ريدموند في تصريحات عقب المباراة:" قمنا بواحدة من أسوأ المباريات التي قدمناها، علينا

أن نرى ونحلل ما حدث في المباراة من أول دقيقة حتى آخر دقيقة".وأضاف: "هناك الكثير من الأمور حدثت بشكل خاطئ، تعرضنا لبطاقة حمراء، عندما طرد حكم اللقاء ريان بيرتراند، واهتزت شباكنا سريعًا".وتابع:" الأمر كان كالكوابيس، الأداء كان محرجًا، كما أن المباراة كانت على ملعبنا، نحتاج إلى تقديم أداء أفضل من ذلك بكثير، أعتقد أن اللاعبين غيروا من مراكزهم بعد تم طرد بيرتراند، وحدوث نقص عددي، علينا معرفة أسباب ما حدث وتحليل الأمور، الأمر مخز للغاية".وتلقى ساوثهامبتون على ملعبه ووسط جمهوره، هزيمة فادحة، حيث تلقى 9 أهداف دون رد، أمام ليستر سيتي، ليصبح في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.