اليوم.. يد الأهلي للسيدات يواجهن الزهور

الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي يواجه الزهور، اليوم السبت، في بطولة الجمهورية.

تقام المباراة على صالة الزهور، في تمام السادسة مساء، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز

بها واستكمال مسيرة الانتصارات في البطولة.

وقال المدير الفني ياسر صلاح، إن الفريق جاهز لمواجهة الزهور، ومواصلة العروض القوية،

مشيرا إلى أن فريق الأهلي خاض تدريبات شاقة تم التركيز خلالها على العديد من الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها خلال اللقاء.

يذكر أن سيدات اليد حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب فريق هليوليدو بنتيجة 34-11.