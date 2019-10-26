اليوم.. أهلي 2005 يواجه البنك الأهلي وديًا

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ يخوض مباراة ودية اليوم السبت أمام فريق البنك الأهلي، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

المباراة تأتي بعد الفوز الكبير الذي حققه الأهلي، أمس، على حساب مضيفه ١٥ مايو بنتيجة ٩

- ١، ضمن الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة.

ويسعى أحمد سمير المدير الفني لاستغلال هذه الوديات لإشراك اللاعبين الغائبين من أجل تجهيزهم للمشاركة في اللقاءات الرسمية المقبلة .

ويمتلك أهلي ٢٠٠٥ في رصيده ٦ نقاط ، جمعهم من الفوز في مباراتين، مسجلاً ١٦ هدفاً، مقابل هدف واحد في مرماه.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديراً فنياً، ومعتز إينو مدرباً عاماً، وأحمد إبراهيم مدرباً لحراس المرمى، وسيد عرفان إدارياً، وإسلام عزيز طبيباً للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي التدليك.