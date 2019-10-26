سيف عيسى يحقق البرونزية في بطولة الألعاب العسكرية العالمية

أحرز سيف عيسى لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات وزن -80 كجم بالألعاب العسكرية العالمية المقامة حاليا في ووهان بالصين.

وتوج عيسى بالبرونزية بعد فوزه في مباراة الميدالية البرونزية على لاعب السعودية ماجد مبروك بنتيجة 7-1.

وكان عيسى قد حقق مشوارا جيدا في البطولة، حيث فاز في دور ال 16 على لاعب قطر علي جمعة العرامي بنتيجة 20-4، ثم فاز في دور ربع النهائي على لاعب إيطاليا روبرتو بوتا بنتيجة 14-6، قبل أن يخسر

في نصف النهائي أمام لاعب روسيا ماكسيم خرامتسوف، صاحب العديد من الميداليات بالجائزة الكبرى وصاحب ذهبية بطولة العالم موجو 2017.

وهذه هي الميدالية الرابعة للتايكوندو في البطولة حيث توجت نور حسين بفضية وزن -49 كجم، وفازت هداية ملاك ببرونزية وزن -67 كجم، وأحرز عبد الرحمن وائل برونزية وزن -68 كجم.