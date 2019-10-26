مدرب ناشئي الطائرة: الأهلي لن يفرط في بطولة منطقة القاهرة

أكد عادل لطفي، مدرب فريق الناشئين للكرة الطائرة " 15 سنة " بالنادي الأهلي، أن الفريق لن يفرط في لقب بطولة منطقة القاهرة بعد العروض القوية التي قدمها

والتأهل للنهائيات المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة.

أوضح لطفي أن الفريق قدم مباريات قوية للغاية خلال الأدوار الماضية، ونجح في الوصول

إلى النهائيات بعد مجهود كبير من جانب اللاعبين.

وشدد على أن الفرق الستة التي ستشارك في النهائيات تملك مقومات كبيرة، وهو ما يجعل المنافسة على اللقب قوية، مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي لديهم طموح كبير للتتويج بلقب البطولة.