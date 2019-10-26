هداية ملاك تحرز برونزية التايكوندو بالألعاب العسكرية العالمية بالصين

فازت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو بالميدالية البرونزية في منافسات وزن -67 كجم بالألعاب العسكرية العالمية المقامة حاليا في ووهان بالصين. وأحرزت هداية البرونزية بعد فوزها في مباراة الميدالية البرونزية على لاعبة إيطاليا كريستينا جاسبا بنتيجة 8-4. وكانت هداية قد افتتحت مشوارها في البطولة بالفوز في دور ربع النهائي على لاعبة الكاميرون ايلسا اورنيلا نجاسا بنتيجة 9-2، قبل أن تخسر في دور نصف النهائي أمام لاعبة الصين مينجيو زهانج، صاحبة ذهبية بطولة العالم بمانشستر 2019. دور ربع النهائي على لاعبة الكاميرون ايلسا اورنيلا نجاسا بنتيجة 9-2، قبل أن تخسر في دور نصف النهائي أمام لاعبة الصين مينجيو زهانج، صاحبة ذهبية بطولة العالم بمانشستر 2019.

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