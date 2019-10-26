مباريات اليوم للدور التمهيدي بكأس مصر الخاصة بأندية القسمين الثاني والثالث

تتواصل في الثانية إلا ربع عصر اليوم السبت مباريات الدور التمهيدى لمسابقة كأس مصر بالعديد من اللقاءات الخاصة بأندية القسمين الثانى والثالث.
وجاءت مواجهات اليوم كالآتي:
يستضيف الألومنيوم نظيره شبان المراغة
ويلتقي كيما أسوان مع الفيوم
والعاملين براس غارب مع قنا
وشباب العدوة والقوصية
ينما يحل شباب سنورس ضيفا على المراغة واسكو مع
والشرقية للدخان مع نجمة سيناء.
وبورتو السويس مع العبور
ويلتقي البنك الأهلى مع جينيس
والمعادى مع شباب الخربة
وأخيراً القناة مع السكة الحديد
بينما تأجلت المباريات التالية لسؤ الأحوال الجوية وهي سبورتنج مع بني عبيد الرجاء مع الأوليمبي
وأبو قير للأسمدة مع شربين
وبيلا مع بلطيم الجزيرة بالضبعة مع الحرية بمطروح ونهضة العامرية مع القباري وعرب الرمل مع المطرية بالدقهلية وعمال المنصورة مع السنبلاوين وألعاب دمنهور مع ميت الخولي والعبور بالإسكندرية مع المنصورة واتحاد نبروه الحامول.
غزل المحلة مع كفر الشيخ وعثماثون طنطا مع الحمام
وغزل شبين مع المعمورة بورفؤاد مع الشهداء
ومن المقرر أن تحدد إدارة المسابقات اليوم مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة.
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