تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا أمام مانشستر سيتي

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن تشكيل فريقه أمام مانشستر سيتي، التي ستنطلق الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب "الإتحاد"، ضمن الجولة العاشرة من ستنطلق الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب "الإتحاد"، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". شهد التشكيل الأساسي، تواجد محمود حسن تريزيجيه، بينما تم استبعاد أحمد المحمدي من القائمة. وجاء التشكيل كالتالي:

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