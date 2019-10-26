صحف: ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم جزائري جديد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية الجمعة، أن فريق ريال مدريد وضع النجم الجزائري يوسف عطال المحترف في نادي نيس الفرنسي ضمن أهدافه.



ووفق صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ريال مدريد يضع كلا من الجزائري يوسف عطال، ودافيد كالابريا لاعب ميلان الإيطالي، ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيغ الألماني ضمن خططه في فترة الانتقالات الشتوية، لتعويض غياب ألفارو أودريوزولا الذي خرج من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي في الفترة المقبلة بعد مستواه المتواضع هذا الموسم، على الجهة اليمنى.



وأشارت الصحيفة أن المغربي أشرف حكيمي، المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني حتى يونيو المقبل سيعود لريال مدريد بداية الموسم المقبل لينافس داني كارفخال على الجبهة اليمنى.



وفي حال انتقل عطال للريال، وعاد حكيمي للنادي بعد انتهاء الإعارة، ستكون المرة الأولى التي يتواجد فيها لاعبان عربيان في صفوف النادي الملكي.



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