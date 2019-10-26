رياضة | موعد مباراة الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي الأحد 27-10-2019 والقنوات الناقلة 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي الأحد 27-10-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ مباراة الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي مساء الأحد المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم لموسم 2019-2020، والذي نجح نادي الهلال في تصدره حتى هذه اللحظة برصيد 19 نقطة، وذلك في الوقت الذي يحتل فيه نادي النصر السعودي المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فقط.

موعد مباراة الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي



تنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال والنصر في بطولات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في تمام الساعة السابعة و55 دقيقة بتوقيت السعودية، والسادسة و55 دقيقة بتوقيت القاهرة، والثامنة و55 دقيقة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع أن تحظى تلك المباراة بمتابعة إعلامية وجماهيرية على أعلى مستوى، خاصة لكونها واحدة من أكبر المباريات والمواجهات في بطولة الدوري السعودي بشكل عام.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر



تحظى قناة الرياضية السعودية KSA SPORT بحقوق بث مباريات الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2019-2020، ولذا فمن المتوقع أن يتم نقل مباراة الهلال والنصر في الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي عبر قناة KSA SPORT HD1 وذلك بوجود إستوديو تحليلي لمتابعة ونغطية كل أحداث المباراة قبل بدايتها وحتى بعد نهاية صافرة حكم المباراة.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر



يتوقع المحللين والمتابعين، أن يدفع كل مدرب في مباراة الهلال والنصر بأوراقه الرابحة كاملة، وكذلك من أجل محاولة تحقيق نتيجة إيجابية في ديربي الرياض، ولذا فإن التشكيل المتوقع لنادي الهلال قد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو

Advertisements

خط الهجوم: أندرية كاريلو، بافيتمبي جوميز

في حين جاءت تشكيلة النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: سلطان الغنام، هوساوي، مايكون، عبدالرحمن العبيد، عبدالله مادو

خط الوسط: بيتروس، مختار علي، جوليانو، نور الدين أمرابط

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله