رياضة | موعد مباراة ليفربول القادمة

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موعد مباراة ليفربول القادمة تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة خاصة الكرة الإنجليزية، صوب ملعب "أنفيلد" معقل الليفر، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الريدز المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ونظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول القادمة

تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام، غدًا الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، في تمام السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ليفربول يتحدي توتنهام

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواصلة نتائجه الإيجابية في الموسم الحالي بتحقيق الفوز على نظيره السبيرز لاستمرار حفاظه على سجله خالي من الهزائم هذا الموسم، بعدما تمكن من الفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة من خلال خوضه لتسعة مباريات منذ انطلاق الموسم.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين ليفربول ضد توتنهام

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن إطار نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بهدفي محمد صلاح، وديفوك أوريجي في الدقائق 2، 87 من زمن المباراة .

موعد مباراة ليفربول القادمة وترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 25 نقطة.

2- ليستر سيتي 20 نقطة.

3- مانشستر سيتي 19 نقطة.

4- تشيلسي 17 نقطة.

5- أرسنال 15 نقطة.

6- كريستال بالاس 14 نقطة.

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7- توتنهام هوتسيبير 12 نقطة.

8- بيرنلي 12 نقطة.

9- شيفيليد يونايتد 12 نقطة.

10- بورنموث 12 نقطة.

11- ويست هام 12 نقطة.

12- استون فيلا 11 نقطة.

13- وولفرهامبتون 11 نقطة.

14- مانشستر يونايتد 10 نقاط.

15- إيفرتون 10 نقاط.

16- برايتون 9 نقاط.

17- نيوكاسل يونايتد 8 نقاط.

18- ساوثهامبتون 8 نقاط.

19- نورويتش سيتى 7 نقاط.

20- واتفورد 4 نقاط.