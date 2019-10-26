رياضة | موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لديربي الرياض 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لديربي الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال هذا التقرير من موقع الخليج 365 الرياضي، نقدم لكم تقرير مفصل حول موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض، وكذلك كل القنوات الناقلة لواحدة من أكبر مباريات الدوري السعودي هذا الموسم.
موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
تنطلق مباراة الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي في تمام الساعة السابعة و55 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة و55 دقيقة بتوقيت القاهرة والثامنة و55 دقيقة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري.
وبحسب ما ذكرته المصادر الإعلامية، فإن تذاكر مباراة الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي كان قد تم طرحها بصورة رسمية مساء الخميس الماضي عبر منافذ البيع التابعة لنادي الهلال بصفته صاحب الأرض والجمهور في تلك المواجهة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضور جماهيري غفير يليق بقمة الكرة السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
تنقل مباراة الهلال والنصر عبر قناة KSA SPORTS المالكة لحقوق بث مباريات الدوري السعودي لهذا الموسم، وكانت قناة الرياضية السعودية قد أعلنت عبر جدول البث الخاص بها، أنها ستنقل أحداث مباراة الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي لموسم 2019-2020، رفقة إستوديو تحليلي مميز لمتابعة وتحليل كل ما يخص المباراة المرتقبة بين الفريقين.