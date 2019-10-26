رياضة | فايلر يحدد موعد سفر الأهلي لمعسكر الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يحدد موعد سفر الأهلي لمعسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دولة الإمارات يوم 31 أكتوبر الجاري، للدخول في معسكر مغلق خلال فترة التوقف.

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، إقامة معسكر لمدة أسبوع واحد على أن ستخلله مباراتين وديتين.

ويستأنف الفريق، تدريباته عصر غد الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، عقب إنتهاذ الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة، ولن يخوض أي مباريات ودية قبل السفر إلى دبي.

وأعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية الكاميرون 2021، بالإضافة لإستضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

ويلعب المنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون"، حيث يتأهل أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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الأهلي يستعد لدوري الأبطال بمواجهتين

واستقر الجهاز الفني للأهلي، على خوض مباراتين وديتين أمام بني ياس الإماراتي والعين الإماراتي، خلال معسكره المغلق استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال مع كل من "النجم الساحلي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وأخطر النجم الساحلي مسؤولو النادي الأهلي، بإقامة مباراة الفريقين يوم 29 نوفمبر المقبل على ملعب رادس بتونس، في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والتاسعة بتوقيت القاهرة، بالجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.