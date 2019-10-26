رياضة | عاجل.. مفاجآت في تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لموجهة ضيفه أستون فيلا بعد قليل في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
حراسة المرمى : إيدرسون
Advertisements
تشكيل مانشستر سيتي ضد أستون فيلا
حراسة المرمى : إيدرسون
خط الدفاع : كانسيلو - فيرنانديهو - ستونز - ميندي
خط الوسط: جوندوجان - سيلفا - دي بروين
خط الهجوم: برناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج - جابريل خيسوس
وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني على سلم ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.