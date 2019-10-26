رياضة | عاجل.. تريزيجيه يقود أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تريزيجيه يقود أستون فيلا ضد مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميير ليج". وتواجد المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لفريق أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية من هذه الموقع تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: هييتون Advertisements خط الدفاع: جيوليبيرت - إنجلز - مينجز - تارجت خط الوسط: ناكامبا - دوجلاس لويز - ماكجين خط الهجوم: جريليش - محمود حسن تريزيجيه - ويسلي مورايس

وكان أستون فيلا قد نجح في تحقيق الفوز في أخر جولتين بالبريميير ليج على حساب نوريتش سيتي بنتجية 5-1 وبرايتون بنتيجة 2-1. وكان أستون فيلا قد نجح في تحقيق الفوز في أخر جولتين بالبريميير ليج على حساب نوريتش سيتي بنتجية 5-1 وبرايتون بنتيجة 2-1. ويحتل أستون فيلا المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 11 نقطة.

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