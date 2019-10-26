رياضة | مدرب ليستر سيتي يكشف عن سر الفوز 9-0

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليستر سيتي يكشف عن سر الفوز 9-0 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي أن فريقه يتعلم كيفية اللعب بشراسة، وذلك عقب الفوز القياسي 9-0 على ساوثامهبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولعب ساوثامهبتون بعشرة لاعبين بعد طرد رايان برتارند عقب 12 دقيقة، إذ كان حينها متأخراً بهدف، ولم يكن بوسعه التعامل مع سرعة ودقة لاعبي ليستر سيتي.

وتقدم ليستر، الذي حقق مفاجأة مدوية بالتتويج بلقب الدوري في 2016، إلى المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يتبقى له مباراة إضافية.

وبعد التقدم 5-0 في الشوط الأول طالب رودجرز لاعبيه بمواصلة محاولات تسجيل الأهداف من أجل إظهار أن ليستر "فريق كبير".

وقال رودجرز لشبكة سكاي سبورتس: "قلنا بين الشوطين يجب الإبقاء على اللعب بسرعة في المباراة ويجب معاقبة المنافس، هذا أمر صعب على رالف (هازنهوتل مدرب ساوثامبتون) لكننا كنا نؤدي عملنا ونحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

وأضاف: "قلنا إن النتيجة هي التعادل السلبي بين الشوطين، وهذا جزء من ثقافتنا وأنه يجب التخلص من آثار الفريق الصغير ونصبح مثل الكبار ونحترم اللعبة، هم لاعبون موهوبون ويتعلمون اللعب بشراسة".

وتابع مدرب ليستر سيتي: "نحن نثق في عملنا ونعتقد أن بوسعنا مواصلة اللعب بقوة هذا الموسم.. يرغب اللاعبون في التطور والتحسن".

نتيجة مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون

انتهت نتيجة مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون 9-0 ضمن منافسات الجولة العاشرة ليعادل رقم مانشستر يونايتد كصاحب أكبر نتيجة فوز في الدوري الإنجليزي منذ بداية النظام الحالي تحت مسمى البريميير ليج في في موسم 1992- 1993.

أكبر الانتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي وساوثهامبتون 9-0 يوم 25 أكتوبر من عام 2019

نيوكاسل على شيفيلد وينزداي بنتيجة 8-0 يوم 19 سبتمبر عام 1999

توتنهام هوتسبير على ويجان أتلتيك 9-1 يوم 22 نوفمبر عام 2009

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تشيلسي وويجان 8-0 يوم 9 مايو في 2010

تشيلسي وأستون فيلا 8-0 يوم 23 ديسمبر من عام 2012

ساوثهامبتون وسندرلاند 8-0 يوم 18 أكتوبر من عام 2014

مانشستر سيتي وواتفورد بنتيجة 8-0 يوم 21 سبتمبر من عام 2019

مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست بنتيجة 8-1 يوم 6 فبراير من عام 1999

بلاكبيرن روفرز ونوتنجهام فورست بنتيجة 7-0 يوم 18 نوفمبر من من عام 1995

مانشستر يونايتد وبارنسلي 7-0 يوم 25 أكتوبر عام 1999

أرسنال وإيفرتون 7-0 في يوم 11 مايو من عام 2005

أرسنال وميدلزبره 7-0 يوم 14 يناير من عام 2006

ميدلزبره ومانشستر سيتي بنتيجة 8-1 لصالح الأول يوم 11 مايو من عام 2008.

تشيلسي وستوك سيتي بنتيجة 7-0 يوم 25 من عام 2010

مانشستر سيتي ونورويتش سيتي 7-0 يوم 2 نوفمبر في 2013.