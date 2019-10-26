رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة

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موعد مباراة الأهلي القادمة يترقب عشاق الكرة المصرية خاصة جماهير المارد الأحمر المباراة القادمة لفريقهم بعد نهاية فترة التوقف المنتظرة بسبب المنتخب الأوليمبي المشارك في البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، وستكون أول مباراة للأهلي بعد نهاية فترة التوقف أمام نظيره وادي دجلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

تنطلق مباراة الأهلي ضد وادي دجلة، يوم 25 نوفمبر القادم، في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس ، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهدف الأهلي ووادي دجلة من المباراة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر بتحقيق الفوز على نظيره وادي دجلة لاستمرار حملة الدفاع عن لقبه بالعلامة الكاملة حتى الآن، حيث خاض الفريق 3 مواجهات تمكن من الفوز في جميعها.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين الأهلي ضد وادي دجلة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن إطار الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري للموسم الماضي، حيث تقدم الشياطين الحمر في النتيجة بهدفي عمرو السولية، وعلي معلول في الدقائق 17، 65 من زمن المباراة، وقلص محمد هلال النتيجة لدجلة من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

ترتيب الدوري المصري قبل فترة التوقف

1- بيراميدز 11 نقاط.

2- الزمالك 10 نقاط.

3- الأهلي 9 نقاط.

4- المقاولون العرب 7 نقاط.

5- الاتحاد السكندري 7 نقاط.

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6- حرس الحدود 6 نقاط..

7- مصر المقاصة 6 نقاط.

8-- الإنتاج الحربي 6 نقاط.

9- الإسماعيلي 6 نقاط.

10- سموحة 5 نقاط.

11- المصري 4 نقاط.

12- طنطا 4 نقاط.

13- الجونة 4 نقاط.

14- نادي مصر 3 نقاط.

15- طلائع الجيش نقطتين.

16- وادي دجلة نقطتين.

17- أسوان 1 نقطة.

18- إنبي 1 نقطة.