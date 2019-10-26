رياضة | 35 مليون يورو تقرب نجم برشلونة من إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 35 مليون يورو تقرب نجم برشلونة من إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مسئولو نادي إنتر ميلان اجتماعًا مع نظائرهم في برشلونة من أجل التفاوض حول ضم النادي الإيطالي للاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية فإن برشلونة يرحب برحيل لاعب الوسط الكرواتي في يناير المقبل، في ظل عدم اعتماد أرنستو فالفيردي عليه في تشكيل الفريق.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن الأسبوع الماضي اجتمع إنتر مع البارسا من أجل التعاقد مع راكيتيتش.

وأضافت الصحيفة بأن البارسا يريد فوق 35 مليون يورو، وهناك اختلاف مع إنتر حول قيمة الكرواتي، ولكن هناك علاقات جيدة بين الناديين، وهناك سعي لحل خروج جيد لجميع الأطراف.

وتابعت الصحيفة بأن كل شئ جاهز لرحيل راكيتيتش في يناير المقبل، مع اهتمام أكثر من نادي للحصول على خدماته.

