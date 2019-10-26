رياضة | رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة رينيه فايلر إلى محمد محمود في رحلة ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مؤازرة محمد محمود لاعب الفريق، قبل رحلته العلاجية والتي تبدأ بالخضوع لفحص طبي جديد في ألمانيا قبل جراحة الرباط الصليبي.

وتحدث فايلر مع محمد محمود إلى جانب الحديث مع الجهاز الطبي للتعرف على آخر المستجدات الخاصة به قبل سفره إلى ألمانيا.

وتعرض محمد محمود لاعب الأهلي لإصابة في مران الفريق، وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وطالب محمود الخطيب، رئيس النادي، بسرعة الانتهاء من الأوراق الخاصة بسفره إلى ألمانيا للعلاج.