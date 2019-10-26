رياضة | علاج جديد لمحمود متولي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاج جديد لمحمود متولي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة جديدة خلال الأسبوع الجاري للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في التدريب الجماعي.

وعلى ضوء الأشعة التي يجريها اللاعب يحدد الجهاز الطبي موعد انتظامه في المران الجماعي والذي بات قريبا بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة وتنفيذه مرحلة متقدمة في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في ملعب التتش.

وخاض محمود متولي تدريبات قوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، واشتملت على فقرة خاصة للتصويب على المرمى، إلى جانب بعض الفقرات البدنية والتي ظهر فيها بشكل جيد وبدون شكوى.

وطلب خالد محمود طبيب الفريق من محمود متولي، أجراء أشعة من أجل التعرف على نسبة التئام الإصابة التي اشتكى منها في مباراة السوبر المصري، والتي كشفت الفحوصات الطبية أنه يعاني من تمزق في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وكان متولي قد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري والذي أقيم الشهر الماضي وتوج الأهلي باللقب.