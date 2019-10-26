رياضة | باريس سان جيرمان يعجل رحيل "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يعجل رحيل "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن مسألة تجديد عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان تعد مجمدة.

بحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" فإن باريس سان جيرمان لم يبدأ التفاوض مع نيمار لتجديد تعاقده معه خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت الصحيفة بأن النادي الباريسي يفتح الباب أمام رحيله في الصيف المقبل في ظل رغبة اللاعب التي أعلنها أكثر من مرة العودة لصفوف برشلونة.

ويغيب نيمار في الوقت الحالي عن الفريق الباريسي بعد إصابته في التوقف الدولي الماضي مع منتخب البرازيل.

وكان تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل قد أعلن أمس قائمة السيليساو لمواجهتي الأرجنتيني وكورويا الجنوبية وديًا ولم تشهد تواجد المصاب نيمار.