رياضة | اجتماع بين وزير الرياضة والجبلاية استعدادا لأمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع بين وزير الرياضة والجبلاية استعدادا لأمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية اليوم، اجتماعا مع الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمه لبطولة كاس الأمم الافريقية تحت ٢٣ سنة، وعدد من مسئولي الوزارت المعنية، لمناقشه اخر الاستعدادات والترتيبات للبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل.

كان منتخب مصر الأوليمبي قد وقع في مجموعة ضمت كلا من مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.