رياضة | انطلاق النسخة السابعة من دوري مراكز الشباب غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق النسخة السابعة من دوري مراكز الشباب غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب في كرة القدم انطلاق النسخة السابعة من البطولة يوم 27 أكتوبر الجارى بجميع المحافظات، على أن تقام المباريات يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، على أن ينتهى الدوري بالمحافظات بنهاية شهر يناير المقبل، ويعقبه إقامة دور الـ 32 للفرق المتأهلة على مستوى الجمهورية فى أول فبراير 2020 وصولًا لدور الـ16، حيث تقسم الفرق لأربع مجموعات ويأخذ الأول من كل مجموعة ليشاركوا في نصف النهائى ثم النهائي.

كان مركز شباب سنتريس المنوفية قد توج بطلا لدوري مراكز الشباب النسخة السادسة، بعد تغلبه علي مركز شباب فيصل السويس في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على استاد أسوان.