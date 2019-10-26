اونلاين | hd رابط يلا شوت الجديد yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيا بث مباشر يوتيوب الشوط الأول BeIN Sport HD 2

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر اليوم 26-10-2019 الدوري الانجليزي، يلتقي فريق مانشستر سيتي بفريق أستون فيلا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب الاتحاد أرضية مانشستر سيتي، ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراته تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا الذي تمكن من خطف لقب البطولة خلال آخر موسمين، حيث يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 19 نقطة حصدها من خلال فوزه على فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شئ، إلا أنه تعادل خلال مباراته أمام فريق ليفربول بهدف لكلاً منهما، أما عن فريق أستون فيلا الذي يدخل لقاءه أمام مانشستر سيتي عازماً على خطف نقاط جديدة حتى يتمكن من تحسين مركزه في جدول ترتيب المجموعة حيث الفريق المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

مانشستر سيتي Vs أستون فيلا .

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 10).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : الاتحاد (أرضية مانشستر سيتي) .

المعلق : لم يحدد بعد .

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موعد المباراة :

في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 1:30 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .