اونلاين | لايف ستريم fel3arda يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر ELOSTORA كورة لايف مانشستر سيتي أونلاين TV

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معرفة موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الانجليزي

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الجولة : الاسبوع الـ10

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 1:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 2:30 مساء بتوقيت السعودية