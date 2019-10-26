اونلاين | now يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا Manchester City vs Aston Villa بث مباشر kora star أونلاين Hd

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر مباريات اليوم 26 من اكتوبر فى بطولة دورى المحترفين الانجليزى حيث يلتقى Manchester City vs Aston Villa مشاهدة مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي بث مباشر من موقع كورة اون بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مع أستون فيلا ضمن منافسات الاسبوع العاشر من بطولة البريميرليج بث مباشر مباريات اليوم عبر موقع كورة اون فى توقيت الساعة الواحدة والنصف بتوقيت فى مصر وهو يوافق الثانية والنصف بتوقيت فى السعودية حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم من رابط موقعنا لايف.

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دورى المحترفين الانجليزى

مباراة مانشستر سيتي مع أستون فيلا

Manchester City vs Aston Villa

توقيت الساعة 13:30 فى مصر

توقيت الساعة 14:30 فى السعودية