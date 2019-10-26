اونلاين | يلا شووت man city مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش مانشستر سيتي

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في الدوري الانجليزي

يسعى مانشستر سيتي حامل لقب النسختين الأخيرتين من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تشديد الخناق على ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر عندما يستضيف أستون فيلا الذي يضم الثنائي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي في الواحدة والنصف ظهر السبت بملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة “البريميرليج”.

ويمتلك مانشستر سيتي 19 نقطة في رصيده وراء ليفربول صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ 12 برصيد 11 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا في الدوري الانجليزي

ويتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بجميع المسابقات لزيادة الضغط على ليفربول الذي يخوض مواجهة من العيار الثقيل الاحد أمام توتنهام، وكان الفريق السماوي تغلب على كريستال بالاس في الجولة الماضية بهدفين دون مقابل بملعب “سيلهرست بارك”، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على أتالانتا الايطالي بنتيجة 5 – 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.