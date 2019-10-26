شكرا لقرائتكم خبر عن «متولي» يجري أشعة جديدة هذا الأسبوع للتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري محمود متولي، مدافع الأهلي، أشعة جديدة، خلال هذا الأسبوع، من أجل التعرف على نسبة تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق.

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وسيحدد الجهاز الطبي للنادي الأهلي موعد عودة اللاعب للمشاركة مع زملائه في المران الجماعي في ضوء نتيجة الأشعة، فيما يبدو قريبًا من العودة بعد تحسن حالته وتنفيذه مرحلة متقدمة في برنامجه التأهيلي، الذي يخضع له بملعب مختار التتش، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وأوضح الموقع أن «متولي» خاض تدريبات قوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل، واشتملت على فقرة خاصة للتصويب على المرمى، إلى جانب بعض الفقرات البدنية، والتي ظهر فيها بشكل جيد وبدون شكوى.

وكان محمود متولي قد تعرض للإصابة خلال مباراة السوبر المصري، الشهر الماضي، أمام نادي الزمالك، والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، إذ عانى من تمزق في العضلة الخلفية.