شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني خاص للاعبي الأهلي للحفاظ على اللياقة البدنية بعد توقف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد توماس بينكيل، مخطط الأحمال بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعبي الأهلي، يبدأ تنفيذه بداية من غد الأحد، مع عودة الفريق للتدريبات عقب فترة الراحة التي حصل عليها بقرار من الجهاز الفني.

ويسعى «بينكيل» لتعويض فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد توقف الدوري، من خلال البرنامج البدني للحفاظ على معدل اللياقة البدنية للاعبين، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وكان رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة 48 ساعة، بدأت من أمس الجمعة، فيما يعود الفريق للتدريبات، غدًا الأحد، للتحضير للمرحلة المقبلة.