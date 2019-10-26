شكرا لقرائتكم الأهلى يطير للإمارات 31 أكتوبر لبدء معسكره الخارجى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، السفر إلى الإمارات يوم 31 أكتوبر الجارى لبدء معسكر خارجى يستمر أسبوعاً فى إطار تجهيزات الأهلى خلال الفترة المقبلة، التى تتوقف فيها بطولة الدورى لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبي.

ويبدأ فريق الأهلى للتدريبات غداً بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة ويتدرب على ملعبه بالتتش عدة أيام لن تشهد خوض مباريات ودية حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ثم يسافر الفريق للإمارات.

ويسافر الأهلى للإمارات يوم 31 أكتوبر الجارى للدخول فى معسكر مغلق يستمر حتى السابع من نوفمبر المقبل استعدادا لاستكمال منافسات الدورى الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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أنهى الجهاز الفنى اتفاقه مع نادى بنى ياس الإماراتى لخوض مباراة ودية يوم 3 نوفمبر المقبل.