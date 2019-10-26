شكرا لقرائتكم الملاكم المصري عبد الرحمن عرابى يحصد فضية "الألعاب العسكرية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد الملاكم عبد الرحمن عرابى الميدالية الفضية فى منافسات وزن 81 كجم للملاكمة بدورة الألعاب العسكرية المقامة فى الصين بالخسارة من بطل أوزبكستان 5 /0 فى النهائى. تأهل الملاكم عبد الرحمن عرابى إلى نهائى وزن 81 كجم أمس بالفوز على بطل كازاخستان بنتيجة 3 / 2 فى نصف النهائى. وضمن الملاكم عبد الرحمن عرابى ميدالية لمصر، الأربعاء، بعد تأهله إلى نصف نهائى منافسات وزن 81 كجم بالفوز على بطل كوريا الجنوبية 4/1 . Advertisements وحصل عرابى مؤخرا على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت المغرب فى شهر أغسطس المنقضي. ويستعد منتخب الملاكمة لخوض منافسات بطولة أفريقيا المؤهلة والمحدد لها شهر فبراير المقبل فى السنغال و المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

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