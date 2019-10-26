شكرا لقرائتكم أليو ديانج فى قائمة مالى استعدادا لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فاجنيرى ديارا المدير الفنى لمنتخب مالى، عن القائمة المشاركة فى بطولة كأس الامم الأفريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 خلال الفترة من 8 – 22 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات.

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وأكدت صحيفة " malifoot" المالية، أن أليو ديانج لاعب وسط النادى الأهلى يتواجد فى قائمة منتخب مالى لخوض بطولة كأس الامم الأفريقية تحت 23 عاماً.

ووفقاً للصحيفة المالية، فإن قائمة منتخب مالى جاءت كالتالى، يوسف كويتا صامويل ديارا، دريسا كوياتى، يوسف تراورى، سياكا باجايوكو، على مالى، أليو ديانج، ماهارافا تاندينا، إبراهيما كونى، إبراهيم كانى، كليمون بوباكار كانوتى، بوباكار تراورى، آداما ديارا، سيدو نداوبويليبى، فيليكس كاماتى، دومبيا، البلال تورى، ديادى ديانكا ساماديارى، موسى باجايوكو، سوليمانى جاساما، موسى سيساكو.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الامم الأفريقية تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، منتخب مالى فى المجموعة الأولى مع مصر والكاميرون وغانا وتضم المجموعة الثانية نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.